Il Como sogna in grande dopo la promozione in Serie A. Dopo aver messo nel mirino Audero e Sensi, in uscita dall'Inter, il club lombardo starebbe valutando la possibilità di arrivare ad Alexis Sanchez.

L'attaccante cileno lascerà l'Inter dopo la scadenza del contratto, ma potrebbe restare in Serie A. Il classe 1988 vuole trovare subito una squadra in questa estate per iniziare a luglio la preparazione. Sanchez ha giocato con Fabregas al Barcellona e ora i due potrebbero ritrovarsi a Como dopo diversi anni. Al momento però non ci sono ancora stati contatti diretti tra la parti.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!