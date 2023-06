Inter e Juventus non hanno ancora avviato una trattativa vera e propria con la Lazio per Sergej Milinkovic-Savic, ma hanno semplicemente chiesto informazioni sul giocatore serbo che sembra arrivato al capolinea della sua avventura nella Capitale, Ricevendo una risposta secca da parte di Claudio Lotito, presidente dei biancocelesti: si muove solo per 40 milioni di euro. Lo riferisce Sky Sport.

