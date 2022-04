Non preoccupano troppo le condizioni fisiche di Samir Handanovic, stasera costretto ad alzare bandiera bianca saltando Bologna-Inter per una contrattura dell'obliquo esterno dell'addome. Secondo quanto riferisce Sky Sport, il portiere sloveno è recuperabile per la gara di domenica, a Udine, al pari di Alessandro Bastoni, anch'egli in panchina per un leggero affaticamento. La loro situazione verrà rivalutata domani.