La serata di Europa League rappresenta anche un'occasione di lavoro per la dirigenza dell'Inter. In particolare per Dario Baccin, vice direttore sportivo del club nerazzurro che questa sera - come riferisce Sky Sport - si trova Gewiss Stadium per assistere al ritorno dei quarti di finale di Europa League fra Atalanta e Liverpool. Presente anche il ct del Belgio, Domenico Tedesco.

