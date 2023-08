Possibili novità riguardanti il futuro di Joaquin Correa. Ieri Inzaghi l'ha tenuto fuori per l'intero arco dell'incontro. E secondo Sky Sport potrebbero esserci novità a stretto giro di posta: l'argentino piace al Torino ma è una pista difficilmente percorribile. Se partisse in prestito allora scatterebbero istantaneamente le operazioni per il Sanchez-bis.