L'Inter rimane in pole position per Davide Frattesi. Stando agli ultimi aggiornamenti di Sky Sport, la trattativa è già ben intavolata ed è stata individuata in Samuele Mulattieri la contropartita da offrire ai neroverdi. I dirigenti dell'Inter aspettano l'ok del presidente Steven Zhang per formalizzare l'operazione, però fino a quel momento non sono da escludere inserimenti di altri club. La Juventus, però, in questo momento sembra defilata: quest'oggi c'è stato un contatto Calvo-Carnevali a margine dell'assemblea di Lega ma senza approfondire la questione, perché i bianconeri sono concentrati su altre piste come quella che porta all'ex Atalanta Timothy Castagne come nuovo esterno di destra.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!