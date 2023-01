Colpo a sorpresa del Monza. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la società rossoblù ha chiuso per Franco Carboni, esterno argentino classe 2003 di proprietà dell'Inter e in prestito fin qui al Cagliari, dove ha ottenuto un minutaggio poco soddisfacente. La formula è quella del prestito per un anno e mezzo più opzione di riscatto a favore dei brianzoli e di controriscatto per l'Inter. Già domani il giocatore sosterrà le visite mediche con il suo nuovo club.