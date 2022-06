Si prospetta una nuova avventura oltreconfine per Sebastiano Esposito. Secondo Sky Sport, infatti, l'attaccante di scuola Inter tenterà l'esperienza nel campionato belga con la maglia dell'Anderlecht: ad inizio settimana il giocatore sarà a Bruxelles per concludere il suo passaggio ai biancomalva in prestito con diritto di riscatto.