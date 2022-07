In casa Roma cresce la fiducia per una una possibile conclusione positiva della trattativa per Paulo Dybala. Come riportato da Sky Sport, alla Roma adesso prevalgono le buone sensazioni, soprattutto alla luce dell’incontro avuto oggi con l’entourage del calciatore. La formazione allenata da José Mourinho ha messo sul piatto un contratto triennale da 6 milioni di euro a stagione, raggiungibili però solo con i bonus. La parte fissa del contratto sarebbe dunque inferiore a quanto il calciatore aveva richiesto all’inizio, ma La Joya sembra comunque voler considerare la proposta, anche perché sarebbe un rischio rimanere senza squadra proprio nell'anno del Mondiale. Inter e Napoli restano alla finestra.