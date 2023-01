Allenamento pomeridiano per l'Inter, l'ultimo prima della partenza per Cremona dove i nerazzurri sono attesi dalla Cremonese di Davide Ballardini. Tema principale per Simone Inzaghi la sostituzione dei due squalificati Milan Skriniar e Nicolò Barella: secondo Sky Sport, per sostituire lo slovacco c'è un ballottaggio Matteo Darmian-Danilo D'Ambrosio, se giocasse quest'ultimo sarebbe capitano per la logica del numero delle presenze. Roberto Gagliardini e Kristjan Asllani si giocano una maglia a centrocampo per rimpiazzare Barella.