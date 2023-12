Continuano a muoversi le big in vista dell'apertura del calciomercato. Su Tiago Djaló, centrale portoghese del Lille, è aumentato il pressing della Juventus, come evidenzia Sky Sport. La concorrenza dell'Inter resta forte, con i nerazzurri che si sono mossi in anticipo con il giocatore. In questo momento l'opzione nerazzurra rappresenta la priorità per il difensore.