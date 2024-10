Dopo le due vittorie contro Francia e Israele ottenute a settembre, l'Italia di Luciano Spalletti è pronta a tornare in campo. Ad attendere gli azzurri è la sfida di domani contro il Belgio valida per la terza giornata di Nations League. Contro i diavoli rossi, il Ct azzurro dovrà ancora una volta fare a meno di Nicolò Barella, a settembre assente per via dell'intervento endoscopico ai seni paranasali per sinusite e stavolta ai box per via di una distrazione muscolare alla coscia destra, ma potrà comunque contare su tre giocatori presi in prestito da Simone Inzaghi. Il tecnico di Certaldo ha difatti chiamato a rassegna, per questa tornata di Nations League i campioni d'Italia Alessandro Bastoni, Federico Dimarco e Davide Frattesi.

I tre i nerazzurri sono considerati imprescindibili e come tale sembrano, secondo quanto riferito da Sky Sport, destinati a scendere in campo dal primo minuto contro i belgi. Intenzionato a schierare un 3-5-1-1, Spalletti non sembra aver dubbi: tris difensivo affidato a Di Lorenzo, Bastoni e Calafiori e linea di centrocampo composta da Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali e Dimarco. Sarà Pellegrini, favorito su Raspadori, a fare da trequartista alle spalle dell'unica punta Mateo Retegui.

PROBABILE FORMAZIONE ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Pellegrini; Retegui.

