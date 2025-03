Come riporta Sky Sport, Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter, è stato avvisato allo stadio 'Giuseppe Sinigaglia' per Como-Venezia, gara in programma alle 15. Pupi non è nuovo da quelle parti, visto che anche il 15 dicembre scorso era stato pizzicato in tribuna mentre assisteva alla gara tra i lariani e la Roma. La sua seconda presenza in poche settimane sicuramente fa correre il pensiero dei tifosi al mercato, dato che - non è più un mistero - i nerazzurri sono da tempo sulle tracce di Nico Paz, oggi schierato da Cesc Fabregas ancora nel ruolo di falso nove.