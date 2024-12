Marko Arnautovic, dopo aver saltato l'allenamento di ieri per problemi familiari, oggi è tornato regolarmente nel gruppo di Simone Inzaghi. Secondo le ultime novità di Sky Sport, Carlos Augusto ha fatto quasi tutto con il gruppo ed è da considerarsi recuperato per il Parma, mentre Francesco Acerbi ha alternato il lavoro in palestra e in campo e rimane in forse per venerdì. Ancora terapie per Benjamin Pavard.

