Tramontata velocemente la suggestione Alessandro Buongiorno, ad un passo dalla firma con il Napoli dopo l'arrivo del giocatore in serata nel capoluogo partenopeo, la dirigenza di Viale della Liberazione continua i suoi provini per trovare il difensore centrale da consegnare a Simone Inzaghi. Secondo Gianluca Di Marzio il giocatore ad essere entrato nel mirino di Marotta, Ausilio e Baccin è Juan Cabal.

Il colombiano di proprietà del Verona verrà valutato dalla dirigenza, una valutazione che Sky precisa non sarà prioritaria: l'Inter non ha urgenza di e sta lavorando per il futuro. Intanto l'entourage del giocatore classe 2001 ha già incontrato il club nella giornata di oggi. Nella lista dei 4-5 nomi sul taccuino dei nerazzurri, Juan Cabal rappresenta la novità. Il difensore del Verona è valutato 10 milioni, e Ausilio preferirebbe puntare più su un profilo come il suo, vista l'età, coerentemente con i piani di Oaktree, rispetto a Hermoso che secondo l'emittente televisiva è indirizzato verso la corte di Antonio Conte all'ombra del Vesuvio. Sul ventitrenne del club scaligero avrebbe messo gli occhi anche la Juventus di Thiago Motta.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!