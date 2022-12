Arrivano notizie positive dal Qatar per l'Inter sul fronte Marcelo Brozovic, che si è sottoposto a esami strumentali dopo che ieri sera ha alzato bandiera bianca per un problemino muscolare nella semifinale Mondiale persa dalla sua Croazia contro l'Argentina. Lo staff medico dei vicecampioni del mondo, stando a Sky Sport, ha riferito a quello nerazzurro che il centrocampista sembra non avere nulla di preoccupante. "Ha sentito dolore al muscolo della coscia, vedremo: nella finalina giocherà chi sta bene", ha spiegato Zlatko Dalic intervenendo in conferenza qualche ora fa.