Le buone notizie arrivano tutte insieme dall'infermeria per Simone Inzaghi che, dopo aver recuperato Romelu Lukaku in vista del match point per gli ottavi di Champions da giocare contro il Viktoria Plzen (quasi sicuramente il belga andrà in panchina), ora vede accendersi una piccola speranza di riavere Marcelo Brozovic già per la partita di campionato contro la Samp, in programma sabato prossimo alle 20.45. L'obiettivo dello staff medico nerazzurro, come da tabella di marcia, è restituire il croato al tecnico per Juve-Inter, ma non è da escludere un'accelerazione in questa settimana. Lo riporta Sky Sport.