Alle parole di Beppe Marotta, che stamattina a Radio Rai ha confermato che l'Inter ha posto tutte le sue attenzioni su Gleison Bremer per la difesa, seguiranno presto i fatti. Secondo Sky Sport, infatt, la prossima settimana è in programma un incontro tra la dirigenza nerazzurra e quella del Torino per discutere del futuro del centrale brasiliano, il cui eventuale arrivo a Milano non è legato all'addio, per ora solo ipotetico, di Milan Skriniar, su cui c'è il forte interesse del PSG. L'ex Atletico Mineiro, stando a Gianluca Di Marzio, potrebbe approdare alla corte di Simone Inzaghi anche in caso di permanenza dello slovacco.