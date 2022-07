Mentre i tifosi nerazzurri pregano la dirigenza interista di non vendere Milan Skriniar, Ausilio e Marotta continuano il loro pressing per Gleison Bremer. Giocatore per il quale l'Inter ha accelerato nelle ultime ore con l'intenzione di chiudere in tempi brevissimi. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio nel corso di Sky Calciomercato L'Originale, la stretta di mano definitiva tra i milanesi e il club torinese potrebbe arrivare tra la fine di questa settimana e inizio della prossima. Nonostante l'inserimento della Juventus per il possibile post-De Ligt, ad oggi lontano dalla partenza, è l'Inter la squadra più vicina al brasiliano con il quale ha già raggiunto la totale intesa. Manca ancora l'accordo con il club di Urbano Cairo, ma le due parti stanno accorciando le distanze.