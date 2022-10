Francesco Acerbi in corsia di sorpasso: il difensore ex Lazio è al momento in vantaggio su Stefan de Vrij per il ruolo di terzo difensore con Milan Skriniar e Alessandro Bastoni per la sfida di questa sera contro il Viktoria Plzen. Secondo Sky Sport, rispetto all'undici titolare visto a Firenze le novità saranno rappresentate dai rientri di Denzel Dumfries e Edin Dzeko dal primo minuto. Mancano ancora diverse ore all'inizio del match, ma la Curva Nord è già al lavoro per preparare una coreografia che si preannuncia maestosa.