Assodato che Milan Skriniar non si muove da Milano - come ribadisce Gianluca Di Marzio nel corso di Sky Calciomercato L'Originale - e Robin Gosens dovrebbe restare, per via della trattativa con il Leverkusen bloccatasi, le vere novità delle serata riguardano la difesa. Di Marzio fa chiarezza sul fronte Jordi Alba: nonostante i vari rumors arrivati dalla Spagna non sembrerebbero esserci riscontri che ne confermino la vericidità della notizia. Capitolo chiuso dunque anche quello del difensore spagnolo che al momento non sembra essere un nome concreto in quel di Milano, dove al contrario la dirigenza di Viale della Liberazione domani farà un ultimo tentativo in extremis di convincere il presidente Zhang a pronunciare il fatidico sì che possa sbloccare l'affare Acerbi, così da consegnare a Inzaghi il tanto bramato difensore. Qualora non dovesse arrivare l’ok di Zhang, la dirigenza nerazzurra potrebbe virare su Zagadou, giocatore classe '99 ex Borussia Dortmund svincolato. Non essendo dunque sotto contratto, il difensore francese potrebbe eventualmente arrivare anche dopo le 20, a gong di mercato già scattato.