A poche ora da Inter-Sampdoria, Sky Sport fornisce aggiornamenti di formazione in casa nerazzurra. La variante in attacco rispetto all'undici anti-Cagliari dovrebbe essere Joaquin Correa, pronto ad affiancare Lautaro Martinez, mentre sulla fascia destra dovrebbe rivedersi Denzel Dumfries. Tante conferme in difesa e in attacco.

