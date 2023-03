Stando a quanto svelato da Sky Deutschland, il Bayern Monaco e Benjamin Pavard non stanno discutendo del rinnovo di contratto di quest'ultimo. Ecco perché, contrariamente a quanto trapelato nelle scorse settimene, non c'è alcun accordo imminente, ma, anzi, non è da escludere a priori un addio in estate. Il difensore francese, infatti, interessa a club di prim'ordine come Barcellona e Chelsea, che si sono aggiunti all'Inter, che aveva provato a prenderlo lo scorso gennaio con un'offerta allettante poi rifiutata dai bavaresi. Le vie percorribili per il futuro dell'ex Stoccarda sono due, secondo i colleghi tedeschi: prolungamento a lungo termine o cessione a luglio. Il trasferimento a parametro zero non è un'opzione.