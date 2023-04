L'Eintracht Francoforte è forte su Mateo Retegui. Il club tedesco - stando a quanto raccolto da Sky Sport De - sta aumentando il pressing per il classe '99 italo-argentino, ma secondo quanto risulta in Italia "il giocatore però preferirebbe un trasferimento all'Inter, a cui ha dato per il momento la sua priorità - scrive Gianlucadimarzio.com -. Il club nerazzurro attualmente ha però altri problemi e priorità, bisogna dunque attendere e vedere se il giocatore aspetterà o no l'Inter prima di impegnarsi eventualmente con il club tedesco".