Dopo la notizia controcorrente dei giorni scorsi, che voleva saltata la trattativa tra Inter e Bayern Monaco per Benjamin Pavard, Sky.DE, nella persona del giornalista Florian Plettenberg, sostiene che il club bavarese voglia ancora 40 milioni di euro per il difensore ma alla fine accetterà i 30 più bonus proposti dai nerazzurri. Resta il fatto che a Pavard non verrà dato il permesso di partire alla volta di Milano senza un sostituto, che però sarebbe già stato individuato dal Bayern. Anzi, la trattativa sarebbe in stato avanzato e il diretto interessato sarebbe già pronto a trasferirsi. Il nome dovrebbe essere rivelato venerdì.