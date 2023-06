Mattia Zanotti potrebbe lasciare l'Inter nel corso di questa sessione di calciomercato. Come riportato da Sportitalia, il giovane terzino vice-campione del Mondo U20 con l'Italia sembra destinato ad andare via in prestito: sulle sue tracce ci sarebbero gli svizzeri del San Gallo, club dove potrebbe farsi le ossa in vista di un possibile ritorno a Milano in futuro, da protagonista. I dettagli potrebbero essere definiti già nelle prossime ore.

