Anche il Torino mette nel mirino Francesco Pio Esposito, l'attaccante di proprietà dell'Inter nell'ultima stagione allo Spezia. Lo riferisce Sportitalia: nei giorni scorsi si erano informati per il giocatore anche Cagliari, Lecce e Sampdoria, oltre al Parma come rivelato in esclusiva dalla nostra redazione (RILEGGI QUI).

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!