Mentre l'affare Brozovic resta al momento arenato, vanno avanti le trattative sul fronte uscite in casa Inter. La novità del momento riguarda Robin Gosens che dopo i già citati Union Berlino e Bournemouth, ultima raccontata da Sky, attrae anche l'interesse del Wolfsburg. Una new entry nel possibile futuro dell'ex Atalanta di cui vi avevamo già parlato confermato oggi da Sportitalia che precisa: "Al momento non è ancora stata presentata nessuna offerta ai nerazzurri".