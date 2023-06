Terminata l'avventura all'Europeo Under 21, avventura finita anzitempo per l'Italia di Nicolato, Raoul Bellanova torna in Italia con qualche rammarico e dispiacere ma pronto a scrivere il suo futuro. Ormai agli sgoccioli nella sua parentesi all'Inter, con cui scade domani il contratto di prestito, sembra definirsi sempre di più la via che porta a Torino. Secondo Sportitalia l'esterno classe 2000 sarebbe pronto ad arruolarsi tra le file di Ivan Juric. I nerazzurri, che finora non hanno affondato il colpo per esercitare il diritto di riscatto dal Cagliari per via delle solite note beghe economiche, avrebbero esaurito il loro tempo a disposizione e Bellanova presto si vestirà di granata: previste per domani le visite mediche con il club di Cairo.

