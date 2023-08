La telenovela Samardzic non è ancora giunta al capolinea. Secondo quanto riportato da Sportitalia, il papà del centrocampista ancora di proprietà dell’Udinese, nonchè agente del calciatore, ha fatto inserire nella trattativa un terzo agente che da ora parla con l'Inter. L'Udinese per il momento non ha cambiato le carte in tavola e vuole che venga rispettato l’accordo con l’Inter sulla base di 25 milioni di euro più il prestito di Fabbian. Il club friulano è molto infastidito dal comportamento del ragazzo e del suo entourage.