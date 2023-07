Continua la trattativa tra Cagliari e Inter per il prestito ai rossoblu di Gaetano Oristanio. Secondo quanto riferito da Sportitalia, il calciatore avrebbe già trovato l'accordo con il club rossoblu che gli ha offerto un ingaggio da un milione di euro per due anni. Manca però l'accordo sulla formula del passaggio del giocatore : i nerazzurri vogliono cedere Oristanio in prestito secco, mentre la dirigenza rossoblù vorrebbe inserire un'opzione per il riscatto.

