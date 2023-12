Anche Sportitalia conferma: l'Inter non ha intenzione di fare invesimenti in attacco durante il mercato di gennaio perché ripone fiducia nella 'coppia di scorta' Arnautovic-Sanchez. Solo l'eventuale cessione del Nino Maravilla in Arabia Saudita convincerebbe Piero Ausilio e Beppe Marotta a dirottare l'eventuale risparmio su un usato sicuro di maggiore affidabilità per completare il reparto avanzato.

L'obiettivo vero dei nerazzurri per l'inverno resta Tajon Buchanan, sempre più separato in casa Bruges dopo aver deciso di comune accordo col club di non partecipare alla gara di stasera contro il Racing White Daring Molenbeek. "Per l'Inter sarebbe di gran lunga il preferito anche per un ipotetico dopo Dumfries che peraltro non ha ancora l'accordo per rinnovare il suo contratto con i milanesi. Segnale inequivocabile che più di qualcosa si stia muovendo anche in maniera piuttosto concreta", si legge sul sito di SI, nell'editoriale del collega Gianluca Longari.

