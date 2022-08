Le trattative di calcio mercato in casa Inter non si fermano, specie in uscita: secondo le ultime indiscrezioni riportate da Sportitalia durante la trasmissione 'Sportitalia Mercato', l'indiziato numero uno a lasciare il club nerazzurro per far quadrare i conti sarebbe l'olandese Denzel Dumfries. Qualora l'ex Psv Eindhoven dovesse partire, la dirigenza nerazzurra avrebbe già individuato l'erede: l'idea è bussare alla porta del Torino per imbastire una trattativa per l'esterno Wilfred Singo, classe 2000.