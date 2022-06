Sensi e Pinamonti sono le due uscite calde che l'Inter sta provando a formalizzare in questi giorni. Il centrocampista è diretto verso Monza, con le visite mediche previste per la giornata di venerdì, mentre domani ci sarà un nuovo incontro tra Marotta e l'Atalanta per l'attaccante classe '99. Si prova a trovare la quadra per chiudere così l'operazione. La dirigenza della Dea, evidenzia Sportitalia, s'è avvicinata ai 15 milioni (12 più bonus), il giocatore ha temporeggiato di fronte alle avances di Galliani, e può finire alla corte di Gasperini. Da cui potrebbe allontanarsi il colombiano Luis Muriel. Ma ogni discorso ruota attorno a Pinamonti.