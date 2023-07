Demiral è un chiaro obiettivo dell'Inter, dice sicura la redazione di Sportitalia che parla di flirt tra il club nerazzurro e il giocatore che avrebbe voglia di cambiare aria, "per provare a tornare su grandi palcoscenici" come si legge sul sito di SI che smentisce la presunta lite con Gian Piero Gasperini. c'è "Semplicemente, l'ex Juventus ha manifestato la sua volontà di provare un'esperienza altrove". Un altrove che sarebbe guarda caso proprio nella vicina Milano: "Il turco vuole l'Inter a tutti i costi e sarebbe già andato a gennaio, in caso di cessione anticipata di Milan Skriniar al Paris Saint Germain. Così non è stato, ma ora la finestra di mercato è di nuovo aperta, e i nerazzurri proveranno nuovamente a portare il turco a Milano".

