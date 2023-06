Marcelo Brozovic resta nel limbo tra l'Al-Nassr e il Barcellona. Il centrocampista croato avrebbe deciso di sposare la causa blaugrana, convinto da un progetto che lo metterebbe al centro del progetto. Secondo Sportitalia Xavi vuole concedergli la regia di Busquets. Ma resta l'intrigo, perché gli agenti di Brozovic spingono ovviamente (per motivi economici, soprattutto le commissioni, ndr) per la soluzione saudita. L'Inter è alla finestra in attesa di una concretizzazione definitiva della trattativa, in un senso o nell'altro.