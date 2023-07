Sono ore decisive per il futuro di André Onana, portiere molto ambito sul mercato e che l'Inter potrebbe valutare di cedere di fronte a un'offerta all'altezza. Un'offerta che, come riportato da Sportitalia, per il momento non è ancora arrivata: il Manchester United ha infatti offerto 40 milioni più 5 di bonus che ai nerazzurri, che partono da 60, non bastano. Ci saranno altri contatti, ma in ogni caso l'Inter vuole chiudere a breve la questione, non andando oltre il 20 luglio.

