Milan e Inter vogliono chiudere in fretta la partita sul nuovo stadio e si stanno spazientendo per via dei tempi che si stanno dilatando eccessivamente per colpa della burocrazia e della politica. Come noto, sottolineano i giornalisti de La Repubblica, i due club non hanno alcuna intenzione di disegnare il progetto definitivo spendendo 40 milioni di euro su un qualcosa che rischia di saltare all'ultimo momento, e quindi sono in attesa di novità. Ma senza restare fermi, soprattutto i rossoneri che, per ammissione del presidente Paolo Scaroni, stanno vagliando l'opportunità di costruire il nuovo impianto lontano dalal zona San Siro, a Sesto San Giovanni o San Donato Milanese. "Su Sesto, dove il colosso americano Hines sta riqualificando tutta la vecchia area industriale delle acciaierie Falck, gli addetti ai lavori sono certi ci sia in atto un'accelerazione: il Milan sta portando avanti il suo piano B, a costo di metterlo in piedi senza l'Inter. Le incognite sono tante, quel che è certo che entro la fine del 2023 si scioglieranno", si legge.