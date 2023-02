Spazio anche al trasferimento di Nicolò Zaniolo al Galatasaray tra le pagine sportive de La Repubblica. Una svendita più che una cessione per la Roma, secondo i colleghi: 16 milioni di euro, con i bonus diventeranno forse 20, forse 22, di cui solo 13,6 mln finiranno nelle casse del club capitolino perché i Friedkin dovranno riconoscere il 15% sulla rivendita all'Inter, ex proprietaria del cartellino del trequartista. "In pratica, costerà ai turchi quanto la Roma spese per prendere il figurante Matias Viña - si legge nel pezzo -. I Friedkin non volevano più saperne di lui. Hanno sopportato i capricci, ma hanno vissuto come uno sgarbo insanabile la decisione di non giocare più.