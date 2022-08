Il derby di Milano, che in campo ha assegnato uno scudetto a testa negli ultimi due anni, si gioca anche sugli spalti. Come evidenzia La Repubblica, infatti, la nuova stagione è iniziata con il sold out di San Siro fatto registrare dai campioni d'Italia del Milan per l'esordio con l'Udinese. Tutto esaurito che si ripeterà sabato sera, quando la cornice di pubblico sarà nerazzurra per la gara con lo Spezia. "Una disputa basata soprattutto sul prestigio, ma che ha anche i suoi risvolti pratici, visto che abbonamenti e biglietti continuano a essere una parte vitale delle entrate dei club, e che una quota dei diritti televisivi viene assegnata proprio in base al numero di tifosi allo stadio", si legge.