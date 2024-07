L'Inter continua la ricerca di un difensore per tappare il buco in rosa dopo l'infortunio di Buchanan. Tra i tanti nomi in lizza quello che al momento sembra attrarre di più la dirigenza interista corrisponde a Jakub Kiwior, ex centrale dello Spezia ora in forza all'Arsenal: "L'Inter punta Kiwior per la difesa" assicura la Repubblica, sottolineando che "Inzaghi cerca l'ex Spezia".

Gli altri profili accostati al club nerazzurro restano quelli di Robert Renan, Ricardo Rodriguez e Mario Hermoso.

