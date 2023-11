Anche il Milan si è iscritto alla corsa di mercato per Alessandro Buongiorno, capitano e colonna difensiva del Torino. Stando a quanto risulta a La Repubblica, i rossoneri vorrebbero giocare d'anticipo per battere la concorrenza ma devono fare i conti con Urbano Cairo, presidente granata, che per il giocatore della Nazionale italiana chiede 35 milioni di euro. Una cifra che innescherà, secondo i giornalisti del quotidiano, un'asta estiva che vedrà protagonista il Diavolo, l'Inter e l'Arsenal.

