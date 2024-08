Arriva dalla Spagna la nuova pretendente per Martin Satriano, attaccante dell'Inter che nei giorni scorsi ha rifiutato il ritorno al Brest dopo l'intesa economica tra i due club. Ad entrare in scena è il Real Valladolid di Ronaldo il Fenomeno che, stando a quanto raccolto dai colleghi di Relevo, avrebbe già raggiunto l'accordo per portare il giocatore in Spagna.

L'uruguaiano rappresenta la prima alternativa a Juanmi Latasa, gioiellino del Real Madrid nell'ultima stagione in prestito al Getafe: il suo sbarco alla corte di Ronnie sarebbe però complicato a causa delle alte richieste d'ingaggio del classe 2001.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!