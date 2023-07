A oggi, nessun club si è mai avvicinato ai 20 milioni di euro richiesti dall'Atlético Madrid per liberare Alvaro Morata. Il che, spiegano i colleghi di Relevo, rende la situazione piuttosto chiara al 22 luglio: a più di un mese dalla fine del mercato estivo, è molto probabile che resti un giocatore dei colchoneros. Questo perché le tre pretendenti italiane non hanno mai davvero approfondito seriamente il discorso con il club spagnolo: l'Inter, per esempio, ha già fatto sapere alla controparte che non pagherà la cifra richiesta, la Roma è in difficoltà finanziaria, mentre la Juve ha bisogno di cessioni per muoversi. Insomma, è tutto fermo perché l'unica vera offerta pervenuta nella capitale iberica dall'Arabia Saudita non ha scaldato il classe 1992.

Inoltre, secondo Relevo, è confermata l'indiscrezione dell'Équipe secondo cui l'Atléti ha contattato il Montpellier per Elye Wahi, attaccante 20enne molto promettente, ma la trattativa non è entrata nel vivo proprio perché Morata, per ora, resta dove è.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!