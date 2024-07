Anche QS dà seguito allo scenario disegnato oggi dal Corriere della Sera (RILEGGI QUI): l'Inter pensa di strappare Federico Chiesa a costo zero. L'attaccante non ha ancora raggiunto l'accordo per il rinnovo con la Juventus e il contratto in scadenza nel 2025 apre alla clamorosa ipotesi di uno sbarco a Milano da svincolato.

La Roma ci ha pensato ma adesso è focalizzata su altri obiettivi, il Napoli continua a tenerlo d'occhio senza troppa convinzione e poi c'è l'Inter resta alla finestra, interessata sugli sviluppi della vicenda. Tanto che - assicura QS - potrebbe affondare il colpo a gennaio per trovare un accordo e averlo a costo zero nel 2025.

