Atalanta da scudetto? La Gazzetta dello Sport lo ha domandato ad Alejandro Gomez, il Papu, uno che a Bergamo ha lasciato tanto e vissuto momenti esaltanti anche in Champions. "Tifosi esaltati, alcuni “impazziti”: capiscono di avere una squadra che non ha paura di niente. Ha cambiato la testa anche a loro: si sentono tifosi di una big, vogliono lottare per i primi posti".

Come dice il Gasp: lasciateli sognare.

"Certo: l’Atalanta ha carattere, gioca bene, è più matura: perché non sognare ancora qualcosa in più?".

Ad agosto dove le sembrava potesse arrivare l’Atalanta?

"Non lo sapevo, e non lo so con certezza adesso: siamo neanche a metà campionato. Di sicuro dico che può arrivare fra le prime tre. E che non vedo una concorrente imbattibile. L’Inter ha qualcosa in più, ma di nessuna rivale oggi l’Atalanta deve dire: con loro perdiamo di sicuro".

Dunque anche lei non esclude lo scudetto?

"No, perché si vede che la squadra c’è, vuole lottare. Per tutto. Poi, certo, bisognerà vedere anche quanto andrà avanti in Champions e in Coppa Italia. Se dovesse trovarsi a spendere troppe energie".

Ma forse non ha mai avuto una rosa così “piena”.

"Senza forse. Ai miei tempi eravamo più contati: 12-13 titolari, oggi almeno 16. E se manca uno, chi entra al suo posto fa come, a volte meglio, di lui".



ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!