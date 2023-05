Uno 0-6 è già eloquente di per sé, ma trova sfogo in una serie di pagelle su La Gazzetta dello Sport che riassumono quanto la sfida si andata verso la direzione nerazzurra, in un Verona-Inter senza storia. Voto 7,5 a Inzaghi, il migliore in campo è Lautaro, il "peggiore" (o meglio il voto più basso) è il 6 a Bellanova, Darmian, Zanotti e Gagliardini (tutti entrati dalla panchina a risultato già ampio). Non giudicabile Asllani, l'unico altro 6 è per Handanovic, "la sua prova è tutta nell'intervento su Verdi".

Tra i titolari di movimento fioccano voti super. Si parte dai 6,5 per D'Ambrosio e Dumfries, si sale a 7 con De Vrij e Acerbi e si vola a 7,5 con Calhanoglu, Brozovic, Mkhitaryan ("un piacere per gli occhi"), Dimarco e Dzeko ("Bentornato").

Nel Verona raffica di 4: Zaffaroni, Hien, Abildgaard, Gaich. Si salva solo Montipò, 6,5 nonostante abbia preso sei gol.