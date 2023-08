Dal Messaggero Veneto, quotidiano molto vicino alle questioni di casa Udinese, si racconta oggi di un Gino Pozzo "furente con i Samardzic" e che "si è impegnato a convincere il padre-procuratore con una serie di lunghi colloqui che sono seguiti anche ieri fino a tarda serata". Nel frattempo il centrocampista, tornato a Udine, si sta allenando a parte e aspetta novità sul suo futuro, che dovrebbero arrivare tra domani o al massimo lunedì. Non verrà in ogni caso messo fuori rosa.

Fra i retroscena raccolti dal quotidiano anche una richiesta di papà Samardzic di corrispondere le commissioni che ballano come ingaggio al giocatore. Ferreo il "no" di Marotta. La cifra in ballo, in ogni caso, sarebbe di circa 2-300mila euro. In pratica quanto (secondo Mladen Samardzic) gli sarebbe dovuto da Rafaela Pimenta dopo gli accordi presi riguardo alla procura del calciatore.