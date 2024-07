La scorsa estate, nel pieno del 'casting difensori', il Real Madrid ha chiesto informazioni per Alessandro Bastoni, facendo sapere all'Inter di poter formulare un'offerta tra i 30 e 40 milioni di euro, cifra che in Viale della Liberazione hanno ritenuto del tutto insufficiente (il valore del cartellino è di almeno 80 mln). A rivelarlo è il Mundo Deportivo dopo che, appena qualche giorno fa, Tullio Tinti, l'agente del classe 1999, aveva parlato di un approccio non molto convinto dei blancos per il suo assistito: "In quest’ultimo periodo c’era stato un interessamento, ma il Real non spende per i difensori quello che spende per gli attaccanti", le parole del procuratore a Sky Sport.

