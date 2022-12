Si è spenta in poche ore la suggestione di mercato relativa a un possibile trasferimento di Franck Kessié all'Inter già nel prossimo mercato di gennaio. A spazzare via i rumors ci ha pensato ieri George Atangana, agente del centrocampista ivoriano, che ha rivelato a Calciomercato.com che il suo assistito non è mai stato felice come lo è attualmente in Catalogna e che, inoltre, non si è mai offerto a nessun club italiano. Insomma, l'ex Milan rimane dove è, come confermato anche da fonti del club blaugrana al Mundo Deportivo.